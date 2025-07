Proseguono i contatti tra il Torino e il Venezia per Gaetano Oristanio. Oggi i granata hanno avuto nuovi colloqui con i veneti

In casa Torino proseguono i lavori per portare in granata Gaetano Oristanio. Oggi, la dirigenza del Toro ha avuto nuovi contatti con il Venezia per il talentuoso trequartista. Le parti stanno cercando di assottigliare la distanza.

Il giocatore ha aperto al trasferimento ma manca l’accordo tra i due club. La richiesta iniziale del Venezia era di 12 milioni, poi scesa a 10. Il Torino ha proposto, per il momento, 8 milioni e lavora per stabilire la formula del trasferimento del giocatore.

La richiesta del Torino

Il Torino vuole Oristanio ma alle proprie condizioni. La distanza economica tra i granata e il Venezia sta diminuendo ma resta l’incognita sulla formula della trattativa. I veneti vorrebbero un prestito con obbligo di riscatto, mentre il Toro vorrebbe il diritto di riscattare o meno il giocatore.

I granata hanno già incassato il sì del giocatore, che ora attende gli sviluppi della trattativa. Oristanio è reduce da una buona stagione a livello individuale, meno per i risultati di squadra. Nonostante la retrocessione con il Venezia, il classe 2002 ha concluso la Serie A con 3 gol e 3 assist in 37 partite.

I rinforzi del Torino

Il Torino sta lavorando per regalare a Marco Baroni una squadra pronta per il nuovo campionato. Dopo il deludente undicesimo posto della scorsa stagione, i granata sono chiamati a rialzare il capo e tornare nelle zone alte della classifica. Il Toro ha già accolto alcune facce nuove.

Ardian Ismajli e Tino Anjorin hanno salutato l’Empoli per rinforzare la difesa e il centrocampo granata. Il centrale albanese assicura solidità a Baroni che, inoltre, potrà contare su Anjorin come giocatore di spinta nella mediana del Toro.