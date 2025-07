Dopo aver trascorso l’ultima stagione nella Primavera del Torino, il centrocampista austriaco è ora un nuovo giocatore della squadra turca

Dopo aver trascorso le ultime 3 stagioni al Torino, Acar è ora un nuovo giocatore del Brandirmasport, squadra che milita nella Serie B del campionato turco.

Il classe 2005 dopo una stagione positiva nella Primavera del Torino in cui è riuscito a realizzare ben 6 gol in 32 partite ha destato su di sé l’interesse del Brandirmasport che con l’inizio del mercato ha deciso di proporgli un contratto che lo legherà alla squadra per i prossimi 3 anni. Il Brandirmasport ha ufficializzato l’arrivo di Acar sui propri canali social: “Benvenuto Emirhan Acar!”