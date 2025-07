Il Lumezzane ha annunciato l’arrivo a titolo definitivo di Beidi Gallea dal Torino Primavera: contratto fino al 2027 per lui

Un altro giovane lascia il Torino, questa volta a titolo definitivo. È ufficiale infatti la cessione di Francesco Beidi Gallea al Lumezzane, club di Serie C. Il classe 2005, che nelle ultime stagioni era stato girato prima in prestito al Palermo e poi al Cesena, ha firmato un contratto fino al 2027.

Il comunicato del club lombardo recita: “FC Lumezzane è lieto di annunciare l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Beidi Gallea che si lega alla società rossoblù fino al 30 giugno 2027. Gallea, difensore centrale classe 2005 natio di Bamako in Mali, ma cresciuto fin dall’età di un anno a Torino si è formato proprio nel Settore Giovanile granata con cui è arrivato fino alla Primavera per poi vivere le ultime due stagioni in prestito prima alla Primavera del Palermo e poi in quella del Cesena“.