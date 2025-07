Tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti di calciomercato sulle squadre di Serie A della giornata di oggi, venerdì 18 luglio

Prosegue senza sosta il calciomercato di Serie A. Club e direttori sportivi sono impegnati nella ricerca dei giusti rinforzi da mettere a disposizione dei rispettivi allenatori per la seconda parte di stagione. Ecco tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti sulle squadre del campionato italiano.

Napoli, si insiste per Ndoye

Il Napoli non si ferma dopo i tanti acquisti effettuati fin qui. Oggi Beukema ha svolto le visite mediche con il club azzurro, ma i campioni d’Italia vogliono fare ancora la spesa in casa Bologna. Manna insiste infatti per Dan Ndoye, per cui è già stata rifiutata un’offerta: l’idea dei campani è quella di offrire circa 33 milioni di euro più Zanoli come contropartita.

Roma molto attiva

La Roma vuole regalare i primi colpi a Gian Piero Gasperini, e il primissimo potrebbe essere El Aynaoui del Lens. I giallorossi hanno trovato l’accordo verbale con i francesi, e ora puntano a concentrarsi sugli altri reparti. Per la difesa piace Ghilardi del Verona, mentre per le fasce è stato fatto un rilancio per Wesley del Flamengo. Infine, in attacco si avvicina Ferguson del Brighton.

Milan e Atalanta, ufficiali i cambi in porta

Porte girevoli in Serie A: l’Atalanta ha ufficializzato il ritorno di Marco Sportiello a titolo definitivo dopo due stagioni. Per sostituirlo il Milan ha annunciato invece Pietro Terracciano, prelevato dalla Fiorentina.

Milan, obiettivo Estupinan

E sempre per quanto riguarda il Milan, i rossoneri sono alla ricerca del sostituto ideale per Theo Hernandez. Nelle ultime ore è stata fatta un’offerta al Brighton per Pervis Estupinan, esterno ecuadoregno, rifiutata però almeno inizialmente dal club inglese. L’obiettivo è però quello di effettuare un rilancio sfruttando la volontà del calciatore di trasferirsi in Italia.