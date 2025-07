Incontro tra i due club: accordo trovato per l’arrivo dell’esterno belga in prestito con diritto, mentre per Milinkovic-Savic c’è distanza

In casa Torino continua a muoversi il mercato in entrata e in uscita. Nella giornata di oggi si è tenuto un incontro tra i dirigenti granata e quelli del Napoli per discutere due operazioni ben distinte ma ugualmente delicate: da un lato il portiere Vanja Milinkovic-Savic, dall’altro l’esterno offensivo Cyril Ngonge.

Milinkovic-Savic, non c’è l’intesa

Partiamo da Vanja, titolare della porta granata dalla stagione 2020/2021, reduce da un’annata positiva e con il contratto in scadenza nel 2026. Il Napoli, alla ricerca di un ulteriore numero uno da affiancare ad Alex Meret, ha puntato forte sul serbo. Il Torino, però, non ha alcuna intenzione di svenderlo. C’è una clausola rescissoria da 19,5 milioni di euro inserita nel contratto del portiere, ma il club di De Laurentiis sta cercando una formula più sostenibile e soprattutto più economica.

La distanza tra domanda e offerta rimane, anche se il dialogo resta aperto. Il Torino sa di avere un portiere di valore e, se dovesse privarsene, vuole farlo solo alle proprie condizioni economiche. Il Napoli spera di convincere i granata puntando sulla volontà del giocatore e su una formula che garantisca liquidità immediata ma anche margini futuri.

Ngonge, accordo trovato

Diversa la situazione legata a Cyril Ngonge, per cui le parti hanno finalmente trovato un’intesa. L’esterno belga sarà un nuovo giocatore del Torino, che lo preleverà con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto: 1 milione subito, 11 per il riscatto, e contratto quadriennale già pronto nel caso in cui venga esercitata l’opzione. Ngonge ha già detto sì al club granata, convinto dal progetto tecnico e desideroso di rilanciarsi dopo un’esperienza in chiaroscuro al Napoli.

Le due operazioni, è bene sottolinearlo, sono slegate tra loro: non si tratta di uno scambio, ma di trattative parallele tra due club che stanno cercando di trovare la quadra su più fronti. Ngonge si avvicina sempre di più alla maglia granata, mentre per Vanja si continua a trattare — ma il Torino, su questo fronte, non è disposto a fare sconti.