Il portiere, ex Juventus e attualmente allo Sporting Lisbona, sarebbe entrato nella lista di Vagnati

La notizia rimbalza dal Portogallo: secondo i lusitani Franco Israel, ex portiere delle giovanili della Juventus, sarebbe un obiettivo del Torino. Al momento i granata aspettano di cedere Milinkovic-Savic e si stanno muovendo su più fronti, ma sembra che ci sia anche l’estremo difensore dello Sporting Lisbona nella lista dei papabili, quella in cui Falcone sembra ancora davanti a tutti. Classe 2000, uruguaiano, Israel nell’ultima stagione non è stato un titolare inamovibile. Nella Serie A italiana, al contrario del portiere del Lecce, non ha mai giocato.