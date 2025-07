Le notizie di oggi, domenica 20 luglio, di calciomercato in Serie A. Non solo l’Inter su Ademola Lookman: si inserisce anche il Napoli

Agosto è sempre più vicino e il calciomercato va avanti. La sessione si è aperta il 1 di luglio e si chiuderà il 1 di settembre. Due mesi caldi, di fuoco per quanto riguarda le trattative in Serie A. Tutte le squadre si muovono alla ricerca del giusto affare, non solo in entrata ma anche in uscita. Ademola Lookman può lasciare l’Atalanta. Sul nigeriano si è mossa l’Inter, che ha offerto 40 milioni di euro. Ma il club di Percassi ne chiede 50. Adesso sul giocatore si è inserito il Napoli, pronto a rilanciare. I partenopei non hanno ancora presentato un’offerta, ma sono disposti a offrire un contratto migliore al giocatore. Contratto da 5 anni a 5 milioni a stagione, non a 4 come aveva pensato l’Inter. Situazione in sviluppo.

Milan su Estupinan

Milan che pensa a sostituire Theo Hernandez, il quale è partito per 25 milioni all’Al Hilal. Gli occhi dei rossoneri sono finiti su Pervis Estupinan. Il terzino dell’Ecuador ha fatto molto bene nelle ultime stagioni tra Villareal e Brighton. Al momento gli inglesi chiedono 20 milioni di euro, ma l’intezione del Milan è quella di fare abbassare le pretese. Il procuratore è l’esperto Jorge Mendes.

Salta Laurienté al Sunderland

A sorpresa, è saltata la cessione di Armand Laurienté al Sunderland in Premier League. L’attaccante del Sassuolo era già volato in Portogallo per unirsi al ritiro, ma adesso sta tornando in Italia. L’intesa tra i club era completa, ma il contratto non ha soddisfatto il giocatore. L’intesa contrattuale non è stata raggiunta e l’affare è saltato. Il francese torna sul mercato.

Cremonese: tutto fatto per Gollini

Nuovo portiere in arrivo per la Cremonese. Si tratta di Pierluigi Gollini. Il classe 1995 arriva in prestito secco dalla Roma, fino al 30 giugno 2026. Sarà lui il titolare della squadra allenata da Davide Nicola.