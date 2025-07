Calciomercato Torino / Vanja Milinkovic-Savic rimane in uscita dal Torino di Baroni: Israel è il nuovo nome seguito

Il Torino deve risolvere la questione portiere. Nella prima uscita stagionale in porta ha giocato Alberto Paleari, poi nel secondo tempo è entrato Mihai Popa. Antonio Donnarumma non è stato l’unico a non giocare: anche Vanja Milinkovic-Savic non è stato schierato. Il portiere serbo, che sarebbe il titolare, è in uscita. Su di lui c’è il Napoli e verrà ceduto in ogni caso in questa sessione di calciomercato estiva. Adesso il nuovo nome per sostituirlo è Franco Israel, portiere uruguaiano di proprietà dello Sporting Lisbona. I contatti degli ultimi giorni con agente del giocatore e club lusitano sono proseguiti, tanto che le parti avrebbero raggiunto un accordo.

La strategia del Torino

La strategia del Torino è chiara. Prima deve essere ceduto Vanja Milinkovic-Savic, poi verrà preso il nuovo portiere. Ma questo implica un fatto chiaro ed immediato: una volta che il serbo sarà ceduto, il sostituto deve essere già stato scelto e bloccato. In questo momento i granata studiano Israel, ma non solo. Anche i nomi di Falcone e Montipò sono caldi. Falcone di più, perché ha manifestato la volontà di lasciare i salentini. Montipò invece è in scadenza nel 2026, quindi se rinnova rimane a Verona. I granata devono ancora fare la scelta definitiva.

Israel è un classe 2000

Franco Israel è un portiere classe 2000. Alto 1,90 metri, ha esordito nella Nazionale dell’Uruguay. Cresciuto in patria nel Club Nacional, nel 2018 per 2,20 milioni di euro è arrivato in Italia alla Juventus. In bianconero ha giocato tra Primavera e Next Gen in Serie C. Nel 2022 è andato in Portogallo per 648 mila euro. Valeva 1 milione di euro all’epoca, adesso ne vale circa 5 e ha saputo mettersi in mostra. Profilo interessante e giovane rispetto a Vanja Milinkovic-Savic, Falcone e Montipò. Il contratto di Israel con il suo club scade nel 2027. Toro che deve fare una scelta e farsi trovare pronto all’addio di Vanja.