In programma un incontro con il Napoli per parlare di Milinkovic-Savic: gli azzurri hanno dalla loro il gradimento del serbo

Tra un allenamento e un altro in Trentino, si continua a pensare al calciomercato. Le entrate sono al momento ferme in attesa che si sblocchino le situazioni legate a Ngonge e Oristanio, mentre per quanto riguarda le cessioni il prossimo grande incasso potrebbe arrivare da Vanja Milinkovic-Savic. Vanno infatti avanti i discorsi con il Napoli per il trasferimento del portiere, e anche in queste ore è in programma un nuovo incontro tra le società per discutere. Gli azzurri hanno dalla loro il gradimento del serbo, che ha già rifiutato la proposta del Leeds e deciso di volersi trasferire in Campania: bisogna però trovare l’accordo tra le due squadre.

Le ultime sulla trattativa

Dopo esser rimasta in stand-by per qualche giorno, con i due club che si sono concentrati sulle proprie altre priorità, si è riaperta la trattativa tra Napoli e Torino per il trasferimento di Milinkovic-Savic. E ha subìto delle importante accelerazioni. Come detto, infatti, nelle ultime ore i campioni d’Italia hanno trovato l’accordo con il portiere, che preferisce questa destinazione e ha già declinato l’offerta del Leeds. Le parti in giornata si rivedranno per discutere della parte economica, con la cifra finale che potrebbe avvicinarsi ai 20 milioni di euro. È questo infatti il valore della clausola rescissoria presente nel contratto dell’ex Spal, e il Toro non vorrebbe dal canto suo un centesimo in meno. Manna e i suoi provano però a ottenere uno sconticino di un paio di milioni, ma sarà tutt’altro che semplice. In ogni caso si è infiammato l’asse Napoli-Torino: si prova a chiudere il trasferimento di Milinkovic-Savic già oggi, poi continueranno i dialoghi per permettere a Ngonge di effettuare il percorso inverso.