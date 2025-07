Dopo aver concluso un’altra giornata del ritiro, i granata oggi torneranno in campo oggi alle 10 per riprendere gli allenamenti

Dopo aver terminato un’altra giornata di allenamento del ritiro estivo, il Torino oggi tornerà in campo alle 10 del mattino per dare avvio alla prima delle due sessioni di allenamento in programma per oggi. A seguire, indicativamente intorno alle 17, la seconda sessione di allenamento in programma.