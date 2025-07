Pedersen, Zapata, Maripan e Biraghi tra i protagonisti del bagno ghiacciato: il gruppo granata si rinfresca e si compatta nel ritiro estivo

Durante il ritiro a Prato allo Stelvio, i giocatori del Torino hanno approfittato delle acque gelide del fiume locale per una sessione di crioterapia naturale. Un momento utile per il recupero muscolare, ma anche di squadra, vissuto con il sorriso. Tra i più divertiti c’era il norvegese Pedersen, che ha commentato: “Sembra di essere a casa, in Norvegia!”. Insieme a lui, immersi nel torrente, anche Zapata, Maripan e Biraghi: il gruppo granata ha così unito lavoro e leggerezza in un pomeriggio rigenerante.