Chi ha rinnovato nella prima fase potrà assistere a Torino-Modena di Coppa Italia con un biglietto da 1 euro

Si è ufficialmente conclusa la prima fase della campagna abbonamenti del Torino, dedicata esclusivamente ai vecchi abbonati. Una risposta incoraggiante da parte della tifoseria granata, che anche quest’anno ha dimostrato grande attaccamento alla squadra. Ma ora si apre un nuovo capitolo: da oggi, infatti, prende il via la seconda fase di vendita libera, aperta a tutti i tifosi, che proseguirà fino al 31 agosto.

Una fase importante, che permetterà anche ai nuovi abbonati di assicurarsi un posto per tutte le gare casalinghe della stagione 2025/2026. Il club granata punta a incrementare ancora i numeri già raggiunti nella prima fase, sfruttando l’entusiasmo per il nuovo corso targato Marco Baroni.

La promozione speciale per la Coppa Italia

Non solo. Il Torino ha pensato anche a una promozione speciale riservata a chi ha aderito alla prima fase. Come riconoscimento per la loro fedeltà, infatti, gli abbonati della prima ora avranno la possibilità di acquistare il biglietto per Torino-Modena, match di Coppa Italia in programma allo stadio Olimpico Grande Torino, al prezzo di 1 euro. Una scelta che conferma la volontà del club di premiare i tifosi più affezionati.

E non finisce qui: se i granata dovessero superare il turno e qualificarsi ai sedicesimi di finale, anche il biglietto della partita successiva sarà disponibile a 1 euro per gli stessi abbonati. Un’iniziativa che intende rafforzare il legame tra squadra e tifosi, incentivando la presenza sugli spalti sin dalle prime sfide ufficiali. Ora la palla passa ai nuovi supporter: fino al 31 agosto c’è tempo per garantirsi un posto in casa granata e vivere da protagonisti una stagione che si preannuncia ricca di novità.