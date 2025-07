Il centrocampista serbo è ai margini del progetto tecnico granata, ma venderlo senza minusvalenza è complicato

Ivan Ilic è uno dei nomi più interessanti nel mercato in uscita del Torino, ma anche uno dei più complicati da gestire. Arrivato nel gennaio 2023 con grandi aspettative e un investimento importante – circa 16 milioni di euro versati al Verona – il centrocampista serbo non ha finora ripagato la fiducia della società granata. Complici diversi infortuni e un rendimento altalenante, Ilic si ritrova oggi in una situazione di limbo: da un lato, l’ideale sarebbe trovargli una nuova sistemazione, ma dall’altro il Torino non è disposto a svalutare un investimento così oneroso con una cessione a prezzo di saldo.

L’investimento che pesa

La società granata punta a evitare una minusvalenza evidente e vuole almeno avvicinarsi alla cifra spesa un anno e mezzo fa. Tuttavia, sul mercato non sono molti i club disposti a investire una somma del genere per un giocatore che, pur avendo talento e margini, ha offerto finora prestazioni discontinue e una scarsa continuità fisica. Si era parlato di interessamenti in Russia (Spartak e Zenit), ma le trattative sono sfumate proprio per i dubbi legati alla sua condizione atletica.

Nel frattempo, la situazione tecnica non è delle più favorevoli. Con l’arrivo di Anjorin, e la presenza di Gineitis e Casadei, lo spazio per Ilic si riduce drasticamente. Il modulo previsto (4-2-3-1) richiede intensità e dinamismo, caratteristiche che il serbo ha mostrato a fasi alterne. Sulla carta dovrebbe essere uno dei titolari, ma al momento è difficile immaginarlo al centro del progetto.

Rilancio o cessione: il caso Ilic

Il Torino, dunque, è chiamato a una scelta delicata: provare a rilanciare Ilic nella speranza che possa ritrovare continuità e valore, oppure accelerare per una cessione, cercando un acquirente disposto ad avvicinarsi a una valutazione congrua. Il tempo stringe, e anche per il giocatore potrebbe essere arrivato il momento di una svolta.