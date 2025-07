A circa un mese dall’inizio del campionato, la certezza dell’attacco granata è Ché Adams. In attesa di rinforzi, toccherà a lui segnare gol

A un mese circa dall’inizio del campionato, Ché Adams è l’indiziato numero uno per la maglia da titolare nel 4-2-3-1 di Marco Baroni. Il nuovo allenatore del Torino si affida allo scozzese come certezza dell’attacco granata. In attesa di scoprire quale sarà la reale tenuta fisica di Zapata e chi arriverà per rinforzare il reparto avanzato del Toro, l’ex Southampton è chiamato a caricarsi sulle spalle il peso dei gol del Toro.

Non una novità per Adams, che ha vissuto la stessa situazione da ottobre 2024. Nella sfortunata partita di San Siro contro l’Inter, Duvan Zapata si è rotto il crociato e ha dovuto terminare in anticipo la stagione. Vanoli si è affidato così allo scozzese, che ha concluso il suo primo campionato italiano con 9 reti.

La certezza Adams

Il Torino 2025/2026 è ancora un cantiere. Il Direttore Tecnico Davide Vagnati è chiamato a rinforzare la squadra. A differenza di quanto affermato dal presidente Cairo, in ritiro Baroni non può contare sul 90% della rosa della prossima stagione. Dunque, al momento, l’ex Lazio può solo affidarsi alle certezze.

Tra queste c’è Adams, un giocatore duttile e di qualità. L’attaccante ha dimostrato di saper decidere le partite e aiutare i suoi a uscire da situazioni complicate. Un esempio su tutti è il match del Castellani contro l’Empoli, deciso da un gol da centrocampo dello scozzese. Un colpo magico per un giocatore che deve ancora esprimere tutto il suo potenziale.

Adams-Zapata, una sola punta

Nel 4-2-3-1 di Baroni c’è spazio per una sola punta. Il Torino continua ad attendere Zapata. Nell’allenamento a porte aperte organizzato dai granata al Filadelfia, il capitano è apparso in forma e carico per la nuova stagione. Scatti ad alta velocità e tiri in porta hanno alleggerito i tifosi, speranzosi di rivedere il colombiano fare ciò che gli riesce meglio: i gol.

Se Zapata tornasse dal primo minuto quale sarà il futuro di Ché Adams? Negli anni in Premier League, lo scozzese ha dimostrato di essere un’ottima seconda punta. Dunque, con il ritorno del colombiano, Adams potrebbe essere chiamato a fare un passo indietro, ma solo sul campo.