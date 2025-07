A Prato allo Stelvio si è rivisto in gruppo Duvan Zapata. L’attaccante colombiano ha svolto 20 minuti di allenamento con i compagni

A Prato allo Stelvio torna in gruppo Duvan Zapata. Il capitano granata si è unito ai compagni per 20 minuti dell’allenamento mattutino. L’allenatore Baroni non ha voluto forzare la mano con l’attaccante, che sta ancora seguendo un programma differenziato.

Un bel passo avanti per Zapata, reduce da un periodo difficile. Lo scorso ottobre, il colombiano si è lesionato il legamento crociato e ha dovuto saltare l’intera stagione. Dopo la fisioterapia e il ritorno sporadico sul campo del Filadelfia, il capitano si è nuovamente unito al gruppo per una parte dell’allenamento in ritiro.