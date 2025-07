Sanabria è tornato al lavoro agli ordini di mister Baroni, ma è in uscita: il Torino aspetta che qualcuno si faccia avanti

Proseguono gli allenamenti a Prato allo Stelvio per il Torino, che si prepara per la prima amichevole in programma sabato pomeriggio. Baroni sta lavorando con il gruppo al completo – eccezion fatta per Schuurs, Savva e Njie -, e spera di poter aggregare qualche volto nuovo alla squadra il prima possibile. Allo stesso tempo l’allenatore e la società puntano a tagliare quanto prima i giocatori pubblicamente in uscita, tra cui Antonio Sanabria. Il paraguaiano vive quasi da separato in casa ormai da un anno, da quando Juric è andato via e non è mai scattato il feeling con Vanoli. Questa sembra essere l’estate giusta per separarsi, ma la dirigenza aspetta che venga formulata un’offerta ufficiale per lui.

Valigie in mano

La scorsa è stata un’altra stagione negativa per Sanabria, che in tutto il campionato ha messo a segno solamente due gol. Il numero 9 granata era sceso nelle gerarchie di Vanoli anche con l’infortunio di Zapata, e rischia di avere lo stesso destino anche ora con Baroni, soprattutto visto che il capitano colombiano è rientrato dopo il lungo infortunio. Considerato come il nuovo tecnico preferisca giocare con una punta e ci siano sia Zapata che Adams davanti a lui, Sanabria è con le valigie in mano aspettando che arrivi una prima offerta ufficiale. Due le squadre che si sono fatte sentire nelle scorse settimane: la Cremonese di Davide Nicola, allenatore con cui l’attaccante ha giocato sia in granata che al Genoa, e il Verona. Il Toro spera che qualcuno inizi a bussare concretamente alla propria porta, o che almeno gli agenti del calciatore trovino una sistemazione per lui. In ogni caso, sembra praticamente impossibile che Sanabria possa continuare a vestire la maglia del Torino nella prossima stagione.