Anche nella seduta mattutina di oggi Duvan Zapata si è allenato in parte con il gruppo: il colombiano vede il rientro

Giorno 3 di allenamenti in Trentino per il Torino, che nella mattinata di oggi – giovedì 17 luglio – è tornato in campo. Solo una seduta mattutina per i granata, che nel pomeriggio avranno la possibilità di riposare. Anche oggi sono arrivati segnali incoraggianti sul fronte Duvan Zapata: dopo gli esercizi tattici svolti insieme al gruppo nella giornata di ieri, quest’oggi il colombiano ha svolto circa un’ora di lavoro insieme ai compagni, aumentando i carichi. Una notizia positiva sia per lui che per Baroni, che vede sempre più vicino il ritorno in campo del bomber.

Le ultime su Zapata

Come accaduto ieri, nelle fasi iniziali dell’allenamento Zapata ha svolto le esercitazioni tattiche così come il resto del gruppo. Dopo qualche minuto il colombiano si è poi spostato sul campo secondario per proseguire il lavoro personalizzato, non prendendo parte alla fase di esercizi atletici. In ogni caso il capitano granata ha svolto circa un’ora di lavoro con il resto del gruppo, avvicinandosi dunque al rientro a pieno regime. Manca ovviamente ancora del tempo affinché il numero 91 possa effettuare un’intera seduta con tutto il gruppo, ma il rientro in campo si avvicina sempre di più.

Le prossime tappe

Zapata salterà con ogni probabilità l’amichevole di sabato pomeriggio contro l’Ingolstadt, ma la speranza del club e di Baroni è che possa esserci per quelle successive, quantomeno per qualche breve spezzone che gli possa permettere di riprendere confidenza con l’attività agonistica. Servirà seguire il percorso di recupero, poi si potrà avere il via libera per il ritorno in campo: la sabbia nella clessidra scende sempre di più, il rientro di capitan Zapata è ormai vicino.