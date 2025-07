Napoli e Toro sono ora in chiusura per il trasferimento in granata di Cyril Ngonge: il belga ha già detto sì

Si riscalda l’asse Torino-Napoli. Se da un lato gli azzurri hanno trovato l’accordo con Milinkovic-Savic e ora cercano l’intesa con i granata, dall’altro Cyril Ngonge è molto vicino al trasferimento in Piemonte. Come riportato da Fabrizio Romano, infatti, il Toro è in chiusura per l’arrivo del belga, che ha già lavorato con Baroni al Verona. I due club hanno trovato l’accordo verbale sulla base di un prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 11 milioni; in caso questo venisse esercitato, inoltre, il calciatore firmerebbe un contratto da 4 anni. L’esterno d’attacco ha già dato l’ok al trasferimento, e si aspetta ora la risoluzione dei dettagli finali.