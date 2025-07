Il Napoli ha stilato la lista dei convocati per il ritiro a Dimaro. Tra le assenze spicca quella di Cyril Ngonge

Cyril Ngonge si allontana da Napoli e si avvicina a Torino. Il belga non è stato convocato per il raduno degli azzurri a Dimaro. Un segnale chiaro da parte del giocatore e della società, entrambi intenzionati a prendere una strada differente.

Come abbiamo raccontato, l’ex Hellas Verona è sempre più vicino al Torino. I granata sono in chiusura per il belga. Il Toro e il Napoli hanno trovato l’accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Ngonge conosce bene Marco Baroni. I due si sono incrociati a Verona, dove l’allenatore ha valorizzato l’attaccante classe 2000.