Ecco quali sono le principali trattative di mercato delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione

Tra amichevoli e ritiri estivi prosegue il calciomercato della Serie A. Sono tanti i club che si stanno muovendo per rinforzare la rosa e colmare le lacune della passata stagione. Tra questi c’è il Napoli che ha accolto ufficialmente Noa Lang. Gli azzurri hanno reso noto l’ingaggio dell’olandese.

Lang non è l’unico rinforzo degli azzurri. Nella mattinata di oggi, Lorenzo Lucca è arrivato a Villa Stuart, a Roma, per svolgere le visite mediche. Successivamente la punta firmerà il contratto con la sua nuova squadra.

La conferma di Conceiçao e il punto in casa Roma

La Juventus e Francisco Conceiçao proseguono il cammino insieme. I bianconeri hanno trovato l’accordo con il Porto e con il calciatore, come confermato dal portoghese stesso.

La Roma lavora per rinforzare il centrocampo. L’obiettivo numero uno è sempre Rios del Palmeiras. I giallorossi hanno avanzato un’offerta da 25 milioni più bonus, i brasiliani ne chiedono almeno 30. In parallelo, la formazione di Gasperini prosegue i contatti con il Lens per Neil El Aynaoui. Per la difesa, la Roma ha sempre l’intesa con Wesley del Flamengo, per il quale manca l’accordo con il club.

Lecce, idea Copete. Bologna su Fadera

Il Lecce vuole rinforzare la difesa. I giallorossi pensano a José Copete, esperto centrale del Mallorca. Il Bologna, dopo aver salutato Sam Beukema (direzione Napoli) e accolto Vitik pensa a rinforzare gli esterni. Con la possibile partenza di Ndoye, anche lui verso la squadra di Conte, i rossoblù pensano a Fadera del Como.

Il Genoa ha chiesto informazioni per Lorenzo Colombo, di proprietà del Milan ma in prestito all’Empoli nella scorsa stagione. I rossoblù ufficializzeranno a breve l’arrivo in prestito di Valentin Carboni dall’Inter. Il Parma si è inserito nella corsa per Sebastiano Esposito, vicino al Cagliari negli scorsi giorni.