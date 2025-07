Il terzino classe 2000, francese, Kassoum Ouattara nel mirino del Torino: si cerca un giocatore da poter alternare a Biraghi

Nei piani del Torino c’è quello di portare in granata un terzino sinistro che possa essere una valida alternativa a Biraghi, al momento – considerato che Masina lì non convince – l’unico mancino che l’allenatore reputa adatto alla corsia mancina, al di là di esperimenti, come nel caso di Lazaro. Ed ecco perché i granata avrebbero messo gli occhi su Kassoum Ouattara del Monaco. Classe 2000, i tifosi del Torino lo hanno visto all’opera e oltretutto nel match di questa mattina il terzino ha pure segnato.

Nel mirino Outtara

Ieri Cairo ha avuto modo di incontrare il presidente del club monegasco, Rybolovlev: con lui c’è stata l’occasione – era presente anche il dt Vagnati – di parlare del giocatore.