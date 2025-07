Il nuovo giocatore del Torino ha esordito per la prima volta con la maglia granata contro il Monaco fornendo una buona prestazione

Dopo appena una giornata dall’ufficialità dell’arrivo di Aboulkhlal nella rosa del Torino, Baroni non ha esitato prima di convocarlo per la prima amichevole contro il Monaco.

Il trequartista marocchino è arrivato a Torino al termine di un operazione di mercato terminata rapidamente grazie al lavoro del direttore tecnico Vagnati che ha concluso l’operazione sulla base di 8 milioni più bonus. Aboulkhlal è arrivato a Torino con voglia di incidere e di dimostrare di esse un giocatore in grado di guidare la squadra, grazie alle sue doti tecniche e alla sua duttilità che gli permette di giocare su entrambe le fasce del campo.

L’esordio con il Torino

Nel secondo tempo dell’amichevole contro il Monaco, Abouklhal è entrato con personalità, mostrandosi più volte in mezzo al campo per cercare di recuperare il pallone per poter poi imbastire una nuova azione offensiva. Sebbene 45 minuti siano insufficienti per determinare la qualità di un nuovo giocatore, il marocchino nonostante i pochi minuti di gioco si è distinto come uno dei granata più pericolosi. L’ex Tolosa è infatti arrivato alla conclusione in più occasioni, non trovando il suo primo gol con il Torino per una questione di centimetri. Baroni dopo il buon esordio valuterà quindi se fargli fare un altro spezzone di partita nella seconda amichevole contro il Monaco.

Un trequartista per Baroni

Dopo giorni di trattative e di attesa, Baroni ha finalmente potuto assistere all’arrivo di due nuovi trequartisti per la sua nuova squadra. A seguire l’inserimento di Ngonge nella squadra, la società granata ha ufficializzato l’arrivo di Abouklhal come nuovo rinforzo per la trequarti. Con questi due nuovi giocatori Baroni avrà ora la possibilità di dare una forma più concreta al proprio reparto offensivo, potendo contare su giovani giocatori di ruolo dotati di una discreta qualità.