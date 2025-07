Presidente e direttore tecnico assisteranno al match tra granata e monegaschi: è la prima volta che il patron quest’anno assiste a una amichevole

Non si è visto in Val Venosta, dove il Torino ha preparato la stagione e dunque non ha ancora mai assistito a una partita. Stavolta Cairo è invece presente a La Turbie, dove fra poco si giocherà Monaco-Torino. Con lui anche il dt Vagnati.