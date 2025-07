Ecco dove vedere le amichevoli Monaco-Torino di mercoledì 30 e giovedì 31 luglio 2025 in diretta TV e streaming

Mercoledì 30 e giovedì 31 luglio il Torino sarà impegnato in una doppia amichevole contro il Monaco: entrambe le partite saranno giocate al Centro Sportivo di La Turbie e non sarà possibile ai tifosi assistere alle gare per via dei lavori in corso sulle tribune. I tifosi granata potranno comunque vedere le due gare: la doppia sfida sfida Monaco-Torino sarà trasmessa in diretta Tv e streaming da Dazn. Ricordiamo che il calcio d’inizio della prima partita, quella di mercoledì 30 luglio, sarà alle ore 18, la partita in programma giovedì 31 luglio verrà invece giocata alle 10.30 del mattino.