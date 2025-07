Non c’è nella lista di Baroni il belga Ngonge, al Torino ormai da quasi una settimana: ecco il motivo

Non è un infortunio, semplicemente Cyril Ngonge non è ancora pronto, fisicamente e atleticamente, per scendere in campo con il resto del gruppo. Per questo motivo l’ex Napoli non è stato convocato da Baroni per la doppia sfida al Monaco in programma oggi e poi ancora domani mattina.

Il calciatore è rimasto a lavorare al Filadelfia per potere così quanto prima unirsi alla squadra in vista del prossimo impegno, quello di Valencia. Come Zapata, che segue una tabella ben precisa, e come Njie e Perciun, che lavorano per rientrare, anche Ngonge seguito dai preparatori sta spingendo per recuperare il gap con i compagni ed essere poi subito a disposizione di Baroni.