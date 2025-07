Per la prima volta l’ex giocatore granata, partito dalla Primavera e arrivato in Serie A, affronterà il Torino

La formazione di Baroni sfiderà i ragazzi di Adolf Hutter per continuare la preparazione in vista della nuova stagione. Nella doppia sfida, i granata affronteranno l’ex Singo. Per il terzino si tratta della prima partita contro la squadra in cui è cresciuto calcisticamente e per questo il classe 2000 sentirà particolarmente la sfida.

Mazzarri e Longo, l’esordio tra Europa e Serie A

Cresciuto nella Primavera del Toro, l’esterno della difesa monegasca ha totalizzato 109 presenze con il Torino in 6 stagioni. Poi il grande salto al Monaco, per provare una nuova esperienza nel palcoscenico europeo.

Singo, prima di mettersi in luce in Serie A e diventare di fatto il titolare sulla sua fascia, è stato protagonista con la Primavera. Con quella di Coppitelli – da quando è arrivato, nel gennaio del 2019 – sotto la Mole. Proprio l’ex tecnico granata ne individua le potenzialità, lanciandolo. E nella stagione successiva, quella funestata dal Covid, trova anche il palcoscenico prima dell’Europa League con Mazzarri e poi della Serie A con Moreno Longo, che lo fa esordire.

La cessione al Monaco: plusvalenza da 9 milioni

A quel punto diventa un perno della squadra, con Giampaolo e Nicola la stagione successiva e poi con Juric, nei primi due anni della stagione del croato in panchina.

Il resto è storia recente: l’interesse del Monaco nell’estate del 2023 e la cessione per una cifra vicina ai 10 milioni: è una plusvalenza, considerato il costo minimo dell’operazione al suo arrivo, di ben 9 milioni. Ora, dopo quel saluto, Singo ritroverà i granata.