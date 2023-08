Wilfried Singo, con un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha voluto salutare i tifosi del Torino

Wilfried Singo da questo pomeriggio è ufficialmente un calciatore del Monaco. Il terzino ivoriano, con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha così voluto salutare i tifosi del Torino: “Ciao tifosi del Toro, è stato per me un onore giocare con la maglia granata. Ringrazio tutti quelli che hanno creduto in me in questi anni: Presidente, Società, allenatori, compagni di squadra e tifosi. Vi porterò sempre con me. Grazie dal vostro Wilfried”.