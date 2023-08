In seguito alle voci di un possibile ritorno di Praet a Torino, i tifosi granata hanno invaso il profilo Instagram del trequartista belga

Prosegue senza sosta il calciomercato del Torino, alla ricerca degli ultimi rinforzi per completare la rosa di Juric a meno di una settimana dall’inizio della Serie A. Una sessione che fin qui ha visto arrivare parecchi giocatori in granata, da Bellanova a Tameze, passando per il ritorno di Nikola Vlasic. E a proposito di ritorno, nelle ultime ore si fanno sempre più insistenti le voci di un interesse concreto da parte del Toro nei confronti di Dennis Praet, attualmente in forza al Leicester City. Vagnati & co, dopo le smentite nei confronti di un’operazione che avrebbe portato a Ruslan Malinovskyi, in uscita dal Marsiglia, si sono fiondati sull’ex Samp, che ha giocato sotto la Mole nella stagione 2021/2022.

Il calore dei tifosi nel profilo di Praet

I tifosi granata, intanto, sembrano aver apprezzato e non poco la pista che porterebbe al suo ritorno, dimostrandolo sui social. Il giocatore belga, la cui ultima immagine postata ritrae sé stesso in maglia Toro, ha ricevuto più di 18000 commenti da parte di supporters granata che gli chiedono di tornare. Una cifra assurda, soprattutto se paragonata ai 250 commenti del post precedente. Entusiasmo alle stelle, dunque, in casa Toro, con i tifosi che hanno già manifestato la loro soddisfazione nel caso l’operazione dovesse andare a compimento. In questo modo, Juric avrebbe il tanto richiesto secondo trequartista titolare, completando il reparto. Ancora nulla di chiaro e definito, con la situazione che dovrebbe chiarirsi da martedì in poi, dopo la sfida di Coppa Italia.