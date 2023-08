In attesa di un trasferimento, e con il Torino alla finestra, Ruslan Malinovskyi manda segnali tramite le storie Instagram

Continua la lunga estate di Ruslan Malinovskyi. Il trequartista ex Atalanta, in questo momento in forza al Marsiglia, è alla ricerca di una nuova squadra. Gli ultimi acquisti dei francesi, infatti, hanno spinto l’ucraino fuori dai piani della squadra, al punto da non essere convocato neppure per i playoff di Champions League. Sulle sue tracce si è già mosso il Torino, che conta di raggiungere un accordo il club transalpino al più presto. Intanto, però, lo stesso Malinovskyi manda dei segnali tramite il proprio profilo Instagram. Il 30enne ha pubblicato due storie in cui viene ritratto nel corso di un allenamento, aggiungendo due differenti emoji. Nella prima, l’ucraino ha inserito quella della clessidra che scorre, mentre nella seconda, in cui è ritratta una foto di lui che calcia, quella di un razzo. Il calciatore avrà voluto indicare che manca sempre meno alla chiusura ed è pronto alla partenza? Chissà. Intanto, però, la trattativa si fa sempre più calda.