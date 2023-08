Dopo aver riportato Vlasic al Torino Vagnati spera di chiudere per Ruslan Malinovskyi per completare la trequarti

Dopo mesi di trattative Nikola Vlasic è finalmente un nuovo giocatore del Torino. Il croato è tornato in Italia per 10 milioni di euro più 2 di bonus e ha firmato un contratto quadriennale con opzione fino al 2028. Guadagnerà uno stipendio di 2 milioni di euro a stagione. Ora che Vagnati ha raggiunto l’obbiettivo di riportare l’ex West Ham a disposizione di Juric, il focus del direttore tecnico si sposterà su Ruslan Malinovskyi, trequartista ex Atalanta attualmente in forza al Marsiglia.

Per Malinovskyi si spera di chiudere nelle prossime ore

Il Torino è fiducioso di poter chiudere nelle prossime ore anche per l’arrivo di Malinovskyi. Dalla Francia, infatti, arrivano importanti indizi di calciomercato: l’ucraino non è stato convocato per il match di questa sera, mercoledì 9 agosto, che il Marsiglia giocherà contro il Panathinaikos valido per i preliminari di Champions League. Il classe ’93 ha fatto tanta fatica ad ambientarsi nella nuova realtà della Ligue 1 e i numeri ne sono la diretta testimonianza: solo 2 gol e 1 assist in 23 presenze tra campionato e coppe nella sua ultima esperienza in Francia. Tutta un’altra storia le sue statistiche in Italia, in cui ha realizzato 30 gol e 28 assist in 143 apparizioni.