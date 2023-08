Wilfried Singo potrebbe lasciare il Torino nelle prossime ore per trasferirsi all’Atalanta: nell’affare rientrerebbe anche Brandon Soppy

Nelle ultime ore si è scaldato e non poco l’asse di calciomercato tra Torino e Atalanta. I nerazzurri sono interessati a Wilfried Singo, che avrebbe già accettato la destinazione e che potrebbe lasciare i granata nelle prossime ore. Percorso inverso invece per Brandon Soppy, che si metterebbe a disposizione di Juric per sostituire l’esterno ivoriano, il cui contratto con il Torino sarebbe scaduto a giugno 2024. Al club di Cairo andrebbero circa 7 milioni di euro e il cartellino del classe 2002, per arrivare a una somma intorno ai 15 milioni. Si aspetta solo l’ok definitivo del francese, che vorrebbe rassicurazioni riguardo al suo impiego sotto la guida tecnica di Juric.

I numeri di Singo e Soppy

Singo veste la maglia del Torino da 5 stagioni. L’ivoriano è stato protagonista di una rapida scalata dalla Primavera alla Serie A, in cui ha esordito durante la stagione 2019/2020. In granata ha giocato in totale 139 gare, realizzando 10 gol e 13 assist. Sono 48 invece le presenze di Soppy in Italia, tra Udinese e Atalanta. Il francese ha mostrato una netta crescita nel corso dell’ultima stagione di Serie A, in cui è riuscito a mettere a segno 4 assist per i suoi compagni.