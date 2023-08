Nikola Vlasic torna ufficialmente a Torino, ma questa volta a titolo definitivo: ecco le cifre dell’operazione

Dopo una lunga ed estenuante trattativa Nikola Vlasic è ufficialmente un giocatore del Torino. Davide Vagnati è riuscito a concludere l’affare con il West Ham, che ha subito un’accelerazione decisiva nelle ultime ore. A fare la differenza è stata la volontà del giocatore, che ha sempre espresso chiaramente la sua volontà di tornare a vestire la maglia granata. “Finalmente! Ho aspettato a lungo, l’importante è che ora sono qui. Ringrazio il presidente, il direttore e il mister per questa occasione. Se tornare era quello che volevo? Sì, per me era l’unica opzione perché è un bellissimo club e c’è un grandissimo allenatore”, ha detto soddisfatto il centrocampista. Ma quali sono le cifre dell’operazione?

Le cifre e il contratto

Per assicurarsi il cartellino del giocatore Urbano Cairo ha sborsato 11 milioni di sterline, cifra che corrisponde a circa 12,7 milioni di euro (10 milioni di parte fissa più 2 milioni di bonus). Come si può leggere nel comunicato ufficiale della società, il croato ha firmato un contratto fino al 2027, con l’opzione di prolungamento fino al 2028. Per quanto riguarda invece l’ingaggio, Vlasic guadagnerà 2 milioni di euro a stagione.

I numeri della sua ultima stagione

Nella scorsa stagione il classe ’97 ha giocato un ottimo campionato con la maglia del Toro, collezionando 5 gol e 8 assist in 37 presenze tra Serie A e Coppa Italia. Vlasic ha fin da subito conquistato la fiducia dell’allenatore Ivan Juric, mostrando una gran capacità di adattamento alla nuova realtà del calcio italiano. A tal proposito il trequartista ha dichiarato: “Spero di fare meglio dell’anno scorso. L’anno scorso ho fatto 5 gol? Ho un obiettivo ma non lo dico. Sono contento di essere tornato, spero di festeggiare tante vittorie insieme”.