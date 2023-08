Nikola Vlasic ha parlato ai microfoni di Torino Channel: “Quest’anno per me sarà più semplice rispetto all’anno scorso”

Nikola Vlasic è nuovamente un calciatore del Torino e ai microfoni di Torino Channel ha espresso tutta la sua soddisfazione per essere tornato: “Finalmente! Ho aspettato a lungo, l’importante è che ora sono qui. Ringrazio il presidente, il direttore e il mister per questa occasione. Se tornare ero quello che volevo? Sì, per me era l’unica opzione perché è una bellissimo club, c’è un grandissimo allenatore”.

Vlasic: “Spero di fare meglio dell’anno scorso”

Sulla preparazione svolta in Inghilterra: “La preparazione al West Ham è stata dura, mi sento bene. Per me quest’anno sarà più semplice perché ho già giocato qua l’anno scorso con Juric e questo modulo per me è il migliore”

Sugli obiettivi per la nuova stagione: “Spero di fare meglio dell’anno scorso. L’anno scorso ho fatto 5 gol? Ho un obiettivo ma non lo dico. Sono contento di essere tornato, spero di festeggiare tante vittorie insieme”.