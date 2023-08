Calciomercato Torino / Soppy sempre più vicino ai granata, il difensore non è stato convocato per l’amichevole contro la Pergolettese

Si fa sempre più calda la trattativa tra Torino e Atalanta che coinvolge Singo e Soppy. Nella mattinata di oggi era arrivata la conferma dell’accordo tra l’ivoriano e i nerazzurri, in attesa dei contatti tra lo stesso Soppy e Vagnati. Nel pomeriggio, poi, sono arrivate novità. L’esterno ex Udinese, infatti, non è stato convocato per la sfida contro la Pergolettese, e si è allenato a parte con altri esclusi per motivi di mercato. Gasperini, infatti, non ha chiamato Palomino, ricercato dal Cagliari, Demiral, al centro di voci di mercato e Maehle, la cui trattativa con il Wolfsburg è ormai in chiusura. Dettagli non da poco, con Soppy che sembra sempre più vicino a vestire la maglia granata.