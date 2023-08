Calciomercato Serie A / La Roma vuole un attaccante tra Zapata e Muriel per sostituire Abraham. L’Atalanta cede Maehle

Proseguono le trattative, quando manca meno di una settimana ai primi impegni ufficiali per le squadre di Serie A. In un mercato che ormai regala colpi di scena ora dopo ora, si stanno definendo sempre più le rose dei vari club, con gli ultimi dettagli da limare per ognuna. Chi ancora non è coperta, ad esempio, in attacco è la Roma. I giallorossi, dopo l’infortunio di Abraham nel finale della scorsa stagione, sono rimasti con il solo Belotti come prima punta, e dopo aver visto sfumare Scamacca, sono alla ricerca di un vero 9. Proseguono i contatti con il Santos per Marcos Leonardo, ma Mourinho vorrebbe anche un attaccante esperto. Per questo motivo, negli scorsi giorni, Tiago Pinto si è incontrato con l’Atalanta per dei sondaggi su Zapata e Muriel. Il costo del cartellino di entrambi non è molto elevato, ma le richieste di prestito dei giallorossi non soddisfano in questo momento la Dea, che temporeggia.

Atalanta, Maehle in direzione Wolfsburg

Settimana di cessioni per l’Atalanta, che dopo gli arrivi di Scamacca ed El Bilal Touré deve sfoltire la rosa. In particolare, il primo a salutare è Joakim Maehle. L’esterno danese, che ha perso il posto dopo l’arrivo di Bakker dal Bayer Leverkusen, si unirà al Wolfsburg, per una cifra intorno ai 12 milioni di euro.

Napoli, si punta Gabri Veiga

Continua la trattativa tra il Napoli e il Celta Vigo per Gabri Veiga. Gli azzurri, rispetto agli scorsi giorni, hanno aumentato l’offerta a 33 milioni di euro, non soddisfando però ancora le richieste del club spagnolo. Un incremento potrebbe arrivare nei prossimi giorni, soprattutto in caso di cessione di Zielinski all’Al-Ahli.

Verona, Bonazzoli per l’attacco

Un bel colpo l’ha chiuso il Verona. I veneti hanno infatti trovato l’accordo con la Salernitana per il passaggio in gialloblù di Federico Bonazzoli. L’attaccante si trasferirà in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni, facendo lo stesso percorso svolto da Milan Djuric nella scorsa stagione.