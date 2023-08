Il procuratore di Nikola Vlasic, Tonci Martic, ha parlato ai microfoni di Sportitalia del ritorno del trequartista al Torino

Nikola Vlasic è tornato al Torino. Un’operazione, questa, che ha fatto felici tutti: dal giocatore stesso a Ivan Juric, passando per i dirigenti e arrivando ai tifosi. E proprio del ritorno in granata del trequartista ne ha parlato il suo agente, Tonci Martic, ai microfoni di Sportitalia: “Nikola ed io siamo contentissimi che si sia trovato un accordo e di restare al Torino. Per fortuna finalmente è arrivato un lieto fine. E’ stata sicuramente molto importante la volontà del giocatore. Più ancora però è stata importante la volontà del club e lo sforzo che ha fatto per trattenerlo. Vlasic poi è contento di continuare a lavorare con il tecnico Juric, che ha voluto fin dall’inizio che restasse”.