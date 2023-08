Calciomercato Torino / Vagnati vuole convincere Soppy ad accettare l’offerta del Torino, ma l’esterno vuole prima garanzie di minutaggio

È entrata nelle fasi finali la trattativa tra Atalanta e Torino che coinvolge Singo e Soppy. Un’ipotesi di scambio che, nel giro di un giorno e mezzo, è arrivata praticamente alla definizione anche grazie al convincimento dei due club. Da un lato i nerazzurri, che hanno già trovato l’accordo economico con Singo, il quale ha accettato la loro proposta; dall’altro il Toro, che deve ancora convincere Brandon Soppy ad accettare. E, in questo senso, Davide Vagnati si è messo in marcatura stretta sull’esterno ex Udinese, per cercare di ridurre i tempi. Il francese, infatti, prima di dire sì all’offerta granata ha chiesto delle garanzie sul proprio impiego e, dopo i colloqui della serata di ieri, sembra pronto ad accettare l’offerta granata.

Vagnati, operazione convincere Soppy

Brandon Soppy, infatti, nella scorsa stagione è stato tra i giocatori meno impiegati da Gian Piero Gasperini. Un’annata iniziata a Udine come sostituto di Molina, e lì ci si aspettava il grande exploit, con i friulani che poche volte sbagliano colpi del genere. Dopo le prime giornate, però, l’interesse della Dea ha portato l’Udinese ad accettare una proposta nei suoi confronti. Un’avventura iniziata timidamente per l’esterno transalpino, che ha ricevuto fiducia in crescendo dallo stesso Gasperini. Dopo alcune gare sottotono, però, l’allenatore piemontese lo ha relegato spesso in panchina, facendolo entrare a gara in corso solo in alcune occasioni.

Soppy ieri non convocato

Non solo, anche nell’amichevole giocata ieri contro la Pergolettese, il tecnico ha lasciato il classe 2002 in tribuna insieme ad altri giocatori al centro di vicende di mercato. Per questo motivo, per evitare di passare un’altra stagione da seconda linea, Soppy vorrebbe prima delle garanzie sul minutaggio e sul proprio impiego ma filtra ottimismo riguardo alla chiusura della trattativa: la fumata bianca può arrivare a breve.