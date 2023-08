Calciomercato Torino / Ieri il dt dei ciociari, Angelozzi, ha incontrato Vagnati: il Frosinone vuole l’attaccante in prestito

Dopo aver ottenuto la promozione la scorsa stagione tornando in Serie A, il Frosinone non ha nessuna voglia di tornare in Serie B e sta cercando di intervenire sul mercato per creare una rosa competitiva che possa permetterle di rimanere nella massima serie anche la prossima stagione. La squadra allenata da Eusebio Di Francesco ha già fatto diversi colpi per rinforzare il proprio organico in vista della nuova stagione e non vuole certo fermarsi qui. Ora i gialloblù vogliono cercare di concludere un altro colpo in attacco e l’obiettivo principale è Demba Seck. Nella giornata di ieri il dt dei ciociari, Angelozzi, ha incontrato il collega Vagnati chiedendo in prestito l’attaccante. Se ne riparlerà nei prossimi giorni.

Calciomercato Torino: Seck ideale per Di Francesco

Demba Seck è uno dei profili scelti dal Frosinone perché è un giocatore incredibilmente duttile. L’ex SPAL ha infatti dimostrato di poter giocare in diverse posizioni sul fronte d’attacco. Juric gli ha fatto ricoprire solamente i ruoli di prima punta e trequartista ma alla Spal ha giocato anche ala destra ma soprattutto può giocare come attaccante esterno nel 4-3-3 di Di Francesco. La sua velocità e il suo dribbling lo rendono ottimo per spingere sulla fascia mentre la sua statura imponente lo rende efficace anche come prima punta. Lo scorso anno però non è stato utilizzato molto a causa della grande concorrenza che aveva. Infatti per giocare doveva essere scelto al posto di Vlasic, Miranchuk, Radonjic e Karamoh. E anche quest’anno al Torino rischia di giocare poco.