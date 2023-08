Il Chelsea blocca la trattativa con la Juve, Audero arriva a Milano e l’Inter pensa ad Arnautovic per l’attacco

Giorno dopo giorno continua questo calciomercato che ha già regalato colpi di scena incredibili e trattative inaspettate. Una delle trattative che durante la scorsa stagione ci si sarebbe meno aspettati è sicuramente quella per portare Romelu Lukaku alla Juve. Il belga aveva dichiarato che non avrebbe mai accettato un trasferimento in bianconero ma ora sembra pronto a trasferirsi alla vecchia signora per cercare di risolvere i problemi offensivi della squadra. La trattativa per l’arrivo di Lukaku in bianconero è bloccata dal Chelsea che ritiene che la richiesta della Juve di Lukaku più 40 milioni per Vlahovic sia troppo elevata. Nel frattempo i tifosi della Juve protestano affermando di non volere il belga in squadra. A Milano invece una delle protagoniste del calciomercato, l’Inter, continua a muoversi e, dopo aver preso Sommer ormai ha chiuso per Audero. Il portiere della Sampdoria infatti è già a Milano per le visite e la firma. Sempre l’Inter sta cercando ancora una punta di riserva ed è spuntata l’idea di un ritorno sotto il Duomo di Aranutovic, attualmente di proprietà del Bologna.

Il Frosinone ci prova per Soulè, Verona e Sampdoria lottano per Esposito

Il Frosinone neopromosso sta cercando di costruire una rosa competitiva per poter raggiungere l’obiettivo salvezza e evitare di tornare in B dopo una sola stagione. Uno degli obiettivi principali è Soulè. La società bianconera al momento vuole cedere il giovane perchè non troverebbe spazio mentre il Frosinone preferirebbe un prestito in modo da non andare a diminuire in maniera significativa il suo budget. Nel frattempo è in corso uno scontro tra Verona e Sampdoria per l’arrivo di Sebastiano Esposito. i nerazzurri sono disposti a darlo in prestito, poiché la società non ha intenzione di perdere il controllo su un giovane così promettente, e hanno un accordo sia con il Verona che con la Sampdoria. Ora spetterà solamente al giocatore decidere in quale delle due squadre andare in prestito per la prossima stagione. Sarà quindi il classe 2002 a scegliere se giocare in Serie B o in Serie A il prossimo anno

La Lazio su Pellegrini e Wieffer, Milan su Dominguez se parte Krunic

La Lazio di Sarri si muove sul mercato con Lotito che vuole dare al suo allenatore una squadra competitiva in grado di sostenere la grande sfida Champions del prossimo anno. I biancocelesti lavorano con la Juve per il ritorno definitivo di Pellegrini. Il terzino che la scorsa stagione era in prestito alla Lazio dalla Juve gradirebbe tornare alla corte di Sarri e la società lo accoglierebbe a braccia aperte. Con la Juve c’è già una base di intesa con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto. Sempre Lazio attiva sul mercato, i biancocelesti infatti dopo aver rinunciato, almeno momentaneamente a Ricci, hanno deciso di virare sul centrocampista del Feyenord Wieffer. Il suo valore si aggira intorno ai 15 milioni e le società potrebbero trovare un accordo nelle prossime settimane. Intanto il Milan si prepara in caso Krunic passasse al Fenerbache. Il sostituto individuato dalla società lombarda è Nicolas Dominguez, centrocampista del Bologna classe 98. I rossoneri aspettano di capire la decisione del loro centrocampista bosniaco e si preparano a sostituirlo.