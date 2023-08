Su Junior Messias si è inserito prepotentemente il Genoa: il brasiliano è più lontano dal trasferimento al Torino

Il Genoa è forte su Junior Messias. L’esterno brasiliano, su cui Vagnati aveva messo gli occhi da diverse settimane, è ormai più lontano da un eventuale trasferimento in maglia granata. I rossoblù si sono inseriti a sorpresa per acquistare il giocatore e la chiusura della trattativa sarebbe molto vicina: Messias non rientra più nei piani di Stefano Pioli e accetterebbe volentieri un’altra destinazione. Sembra quindi dover sfumare la pista che porterebbe all’attuale giocatore del Milan, per il quale il Torino aveva deciso di attuare una strategia attendista sperando di far abbassare ulteriormente il prezzo del cartellino. Strategia che, come avevamo ampiamente anticipato, sarebbe potuta essere rischiosa per via della concorrenza.

I numeri di Messias

Nell’ultima stagione Messias è sceso in campo in 36 occasioni tra coppe e Serie A, realizzando 6 gol e 2 assist. Nel suo futuro, con ogni probabilità, ci sarà il Genoa di Alberto Gilardino, che potrebbe rappresentare per il ragazzo un’occasione per rilanciarsi.