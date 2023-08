Il Torino continua a seguire Messias per la trequarti: il brasiliano ha rifiutato il Besiktas e non è più al centro del progetto del Milan

Il Torino continua a guardarsi intorno per mettere a disposizione di Juric dei rinforzi in vista della prossima stagione. Uno dei reparti da mettere a posto è sicuramente quello della trequarti, che ha visto uscite importanti come quelle di Vlasic e Miranchuk. Vagnati sta continuando a trattare in particolar modo per il croato, mentre il russo è al centro di un affare tra Atalanta e Salernitana che coinvolgerebbe anche Boulaye Dia. Ma non solo: il Toro segue da tempo anche Junior Messias, esterno brasiliano in forza al Milan, ma che è ormai fuori dai piani di Stefano Pioli. Senza dimenticare il tentativo delle ultime ore per Malinovsky: se Vlasic è in cima alla lista, è logico che delle altre operazione solo una verrà definita.

La strategia di Vagnati per portare il brasiliano al Torino

La situazione Messias è piuttosto chiara: il giocatore, che è attualmente infortunato, è considerato un esubero dal Milan. L’ex Crotone ha ricevuto una proposta di trasferimento dal Besiktas, ma ha poi rifiutato la destinazione turca. Vagnati continua a tenerlo d’occhio e ha intenzione di aspettare gli ultimi giorni di calciomercato per abbassare ulteriormente il prezzo del cartellino (che si aggira sui 4/5 milioni di euro). Il classe ’91 non potrebbe comunque mettersi a disposizione di Ivan Juric visti i suoi problemi fisici e il Toro vuole attendere per acquistarlo alle migliori condizioni possibili. Resta comunque il rischio che adottando una strategia attendista possano inserirsi altre squadre, scatenando un’asta del tutto evitabile.