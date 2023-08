Calciomercato Torino / Un altro giocatore in uscita per i granata. Samuele Vianni saluta il Torino e passa alla NF Ardea

Il Torino ha ceduto a titolo definitivo Samuele Vianni alla NF Ardea. Dopo aver militato nella Primavera granata, il giovane granata è andato in prestito a Trento e Piacenza ma ora è arrivato il momento per lui di cercare fortuna altrove. Ad accoglierlo la NF Ardea, dove ha già rilasciato le prime dichiarazioni: “Cosa mi ha convinto? La volontà di dar spazio e di lavorare con i giovani è stata fondamentale, non ci ho pensato su due volte. Mi aspetto sicuramente tanti gol, dal punto di vista personale, e tanti punti da questa squadra“.

Il comunciato uffiicale della società

Di seguito il comunicato ufficiale: “Samuele Vianni è un nuovo giocatore della NF Ardea! La Società è lieta di comunicare l’approdo al Mazzucchi del calciatore classe 2001 Samuele Vianni. Giovane attaccante di talento, muove i primi passi nella Virtus Entella, passando al Napoli ed infine al Torino, dove firmerà poi un contratto fino al 30 Giugno 2024. Viene spesso aggregato con la Prima Squadra granata, tanto da guadagnarsi diverse convocazioni in Serie A. Le sue due ultime esperienze sono state a Trento e Piacenza, entrambe nei Professionisti. Un innesto di spessore per Mister Boccolini, che troverà un giovane attaccante con già esperienze importanti tra Serie A e Serie C.“