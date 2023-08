Offerta del Torino al Marsiglia per il prestito dell’ex Atalanta Ruslan Malinovsky: conosce già gli schemi di Juric, può rinforzare la rosa

Un giocatore che conosce già gli schemi di Juric – ha giocato nell’Atalanta di Gasperini – e che sarebbe per l’allenatore croato l’ideale per la velocità con cui andrebbe ad inserirsi. Per Ruslan Malinovskyi il Torino ha fatto uno scatto nelle ultime ore: l’ucraino classe ’93, che negli ultimi sei mesi ha giocato al Marsiglia, sembra sia desideroso già di cambiare aria. I francesi lo accontenterebbero: nel frattempo la società granata ha avanzato un’offerta per il prestito del giocatore, che in attesa che l’affare Vlasic si sblocchi andrebbe a riempire una delle due caselle ancora vuote. Idealmente prendendo il posto proprio dell’ex compagno all’Atalanta Miranchuk.

Tra il russo e Vlasic, infatti, sembra che al momento il Toro abbia deciso di puntare sul croato. In questo senso Malinovsky sarebbe per Juric e per la squadra il rinforzo giusto al momento giusto. A due settimane dal debutto in Coppa, l’allenatore aspetta ancora almeno tre pedine, due trequartisti e un esterno. E il fatto che, come già accaduto per Miranchuk, Malinovsky non abbia bisogno di chissà che inserimento renderebbe tutto più semplice.