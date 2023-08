Il Toro continua la ricerca di un terzino sinistro da regalare a Juric, Mazzocchi piace ma i granata non affondano il colpo

Si può dire che l’inizio della nuova stagione è ormai alle porte e dunque i vari club di Serie A che sono alla ricerca di rinforzi dovranno lavorare sodo per trovare delle soluzioni. Al momento tra le priorità del presidente del Toro Urbano Cairo e del responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati c’è quella di cercare di portare al più presto un nuovo terzino sinistro alla corte di Ivan Juric. Per quanto riguarda il profilo da trovare il tecnico ex Hellas Verona è molto esigente. Tutti sono consapevoli del fatto che il terzino sinistro che arriverà sarà una pedina davvero fondamentale all’interno dello scacchiere dell’allenatore croato. Non a caso in merito a questo tema Juric, nella fase conclusiva del ritiro a Pinzolo, ha dichiarato in conferenza stampa: “Doig? A me piace, così come altri che mi hanno proposto. Ma sono esigente io, vorrei un Ansaldi giovane. Il salto di qualità dipende molto da quel tipo di giocatore. Per me Doig va bene, magari è colpa mia chiedere un po’ di più”. Il fatto che Juric sia molto esigente ha portato il Toro a prendere tempo, sia per quanto riguarda la pista che porta a Josh Doig sia per quella che porta a Pasquale Mazzocchi.

Toro attento: Mazzocchi continua a piacere anche al Milan

Tra i vari profili sondati dalla dirigenza granata, per cercare di rinforzare la fascia sinistra, molto probabilmente quello di Mazzocchi è tra i preferiti, dato che Vagnati lo segue da diverso tempo, ed è tra quelli che rispecchiano di più alcune caratteristiche che aveva proprio “il giovane Ansaldi”. Però, se il Toro vorrà portare all’ombra della Mole il difensore della Salernitana non potrà temporeggiare ancora per molto tempo, anche perché è bene ricordare che anche il Milan sta tenendo d’occhio Mazzocchi. Il Toro è avvisato e molto presto dovrà decidere come procedere. Intanto Juric aspetta l’arrivo di un nuovo terzino sinistro e anche la pazienza da parte del tecnico croato potrebbe presto esaurirsi.