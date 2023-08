Sembra allontanarsi in modo definitivo il ritorno di Aleksey Miranchuk in granata: trattativa in corso tra Atalanta e Salernitana

Le strade del Torino e di Aleksey Miranchuk sembrano doversi separare definitivamente. Dopo la conclusione dell’ultima stagione il club ha deciso di non riscattarlo e il russo ha fatto ritorno all’Atalanta. Da quel momento è iniziata una serie di colloqui tra le due società, che non ha portato al risultato sperato. Miranchuk sembra sempre più lontano dal vestire la maglia del Toro e sul giocatore è piombata la Salernitana: si parla di un’eventuale scambio con Boulaye Dia, che i nerazzurri sarebbero interessati a portare a Bergamo dopo aver ceduto Rasmus Hojlund al Manchester United. Sul classe ’95 c’era stato anche un sondaggio del Bologna, che però non ha mai avviato una vera e propria trattativa. Il giocatore continua comunque ad allenarsi alle direttive di Gian Piero Gasperini, in attesa di scoprire quale sarà il suo futuro.