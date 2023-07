Calciomercato Torino / Vagnati lavora per cercare di riportare Miranchuk in granata, ma il trequartista piace anche al Bologna

I primi allenamenti stagionali ci sono già stati ma il Torino è ancora incompleto. Per quanto riguarda i rinforzi che Vagnati vuole portare, o meglio riportare, alla corte di Ivan Juric, ci sono Aleksey Miranchuk e Nikola Vlasic. Due piste difficili ma per le quali il club granata rimane fiducioso. Per quanto riguarda Miranchuk, di proprietà dell’Atalanta, si è registrato nelle scorse ore un interessamento da parte del Bologna. Dunque il Toro dovrà stare molto attento alla concorrenza, anche se è doveroso sottolineare che da parte della società emiliana non ci sono ancora stati passi concreti e prima di poter affondare il colpo il ds rossoblù Giovanni Sartori dovrà cedere qualcuno. Quello che è certo è che Vagnati non vuole brutte sorprese e quindi cercherà di chiudere il prima possibile per il ritorno al Toro del russo classe 1995.

Miranchuk continua a vedere di buon occhio un ritorno in granata

Ovviamente affinché la trattativa abbia un buon esito è fondamentale conoscere le volontà del giocatore e il Toro sa benissimo che Miranchuk sarebbe molto contento di tornare a lavorare con Juric, dopo una stagione in granata dove ha registrato diversi alti e bassi. Però anche Bologna potrebbe essere una destinazione gradita al trequartista russo che sa benissimo di essere sul mercato, dato che non rientra nel progetto tecnico dell’Atalanta. Già nei prossimi giorni si dovrebbe sapere di più sul futuro del fantasista russo. Inutile dire che non sono escluse sorprese.