Calciomercato Torino / Vagnati insiste per Nikola Vlasic, ma la fretta prende il sopravvento: previsti dei contatti con il West Ham

Torino diviso in due. Da un lato i giocatori hanno ripreso gli allenamenti al Filadelfia nella giornata di lunedì, dando il via alla preparazione estiva, prima della partenza per il ritiro di Pinzolo. Dall’altro, invece, Davide Vagnati è al lavoro per regalare a Juric importanti innesti di mercato. Il tecnico croato, infatti, in questo momento può contare solamente di una rosa ridotta e con tanti esuberi all’interno, vedendo davanti ai propri occhi ripetersi la situazione che nella scorsa stagione ha portato al litigio proprio con il direttore tecnico. Vagnati ha una lunga lista di nomi, ma le priorità in questo momento sono Josh Doig e il ritorno di Nikola Vlasic. Per il croato, infatti, la società non ha esercitato l’opzione di rinnovo prevista entro il mese di giugno in quanto ritenuta troppo elevata la cifra, e adesso vanno avanti i contatti con il West Ham per il ritorno del trequartista.

Toro-West Ham, contatti a breve per Vlasic

L’intenzione della dirigenza granata è quella di riportare sotto la Mole l’ex numero 16 che tanto bene ha fatto nella passata stagione, ma non sarà semplice. Non avendo infatti una cifra di riferimento, sarà necessario trattare con il West Ham, che nei primi incontri non si è dimostrato un venditore molto cauto. Le richieste degli inglesi, infatti, sono ritenute piuttosto elevate da Cairo & co, che quindi dovranno ragionare sul da farsi. Nel fine settimana è prevista una call tra Vagnati e il direttore degli Hammers per capire se affondare il colpo o se, a malincuore, abbandonare la pista che porta al croato. Certo è che il Toro deve muoversi, considerato come la linea di trequartisti conta solamente Radonjic (responsabilizzato maggiormente con il nuovo numero di maglia) come potenziale titolare in questo momento.