Dopo la firma di Alessandro Buongiorno ci sono molti altri rinnovi in bilico in casa Torino: ecco chi è in scadenza a giugno 2024

Come comunicato dal club nelle ultime ore, il Toro ha blindato Alessandro Buongiorno. Il difensore ha firmato un rinnovo di contratto fino al 2028, a conferma dell’importanza che il calciatore ha acquisito nel corso dell’ultima stagione. “Alessandro è felicissimo, è una grande soddisfazione. Sappiamo quanto è legato a questi colori. Continuerà a essere protagonista e un grande capitano”, ha dichiarato l’agente pochi attimi dopo la firma. Oltre all’ex Trapani, però, sono tante le situazioni ancora poco chiare in casa Torino: ecco i rinnovi in bilico.

Da Singo a Verdi, i rinnovi da valutare

Uno dei nomi al momento al centro dell’attenzione è quello di Stephane Singo. Il ragazzo ha il contratto in scadenza al termine della nuova stagione e i contatti con gli agenti avvenuti in passato non hanno avuto l’esito sperato. Si proverà quindi a cederlo al miglior offerente nell’attuale finestra di calciomercato per non perderlo a parametro zero. Tra le big che hanno manifestato interesse per il cartellino dell’esterno c’è soprattutto il Milan. Discorso simile anche per Linetty, Vojvoda e Rodriguez: se dovesse arrivare un’offerta congrua il club potrebbe lasciarli partire, per poi intervenire con decisione sul mercato in cerca di rimpiazzi.

Più chiara la situazione di Berisha e Verdi: il primo è fuori rosa e sta cercando una sistemazione, mentre l’ex Hellas Verona è ufficialmente sul mercato e dovrebbe dunque partire. Capitolo giovani: andrà valutata la situazione di Gemello, che nelle ultime due stagioni è sceso in campo una sola volta con la maglia del Toro. Anche Ben Koné non è certo del suo futuro: il centrocampista è reduce da un’ottima stagione con il Frosinone, nonostante qualche infortunio di troppo. Verrà probabilmente ceduto o trattenuto in base alle esigenze di mercato del club. Infine Warming e Horvath, che sono rientrati dai rispettivi prestiti e saranno ceduti.