Calciomercato Torino / L’agente ha proposto il terzino in uscita dalla Juventus ma ai granata non interessa

La sessione di calciomercato estiva prosegue a passo sempre più spedito e nelle ultime ore è stato accostato al Toro un nome nuovo, ovvero quello di Luca Pellegrini esterno mancino di proprietà della Juventus. Il giocatore classe 1999 è stato proposto al club granata e nel pomeriggio di ieri il Toro ha incontrato l’agente di Pellegrini. È ben noto che il responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati sta lavorando senza sosta sul fronte mercato ed è alla ricerca di rinforzi per le fasce. Però Pellegrini non sembra entusiasmare il Toro, anche perché per la società piemontese come terzino sinistro l’obiettivo numero uno è e rimane Josh Doig dell’Hellas Verona.

Calciomercato Torino: l’obiettivo è Doig

Per di più, il presidente del Toro Urbano Cairo e Vagnati contano di chiudere il prima possibile la trattativa che porta al difensore scozzese. Dunque, per le motivazioni precedentemente spiegate, si può constatare che le probabilità di vedere Pellegrini approdare in granata, passando da una sponda del Po all’altra, sono veramente molto, ma molto basse. Difficilmente cambierà lo scenario.

Le qualità e le doti tecniche di Pellegrini sono assolutamente fuori discussione, ma il profilo del difensore classe 1999 non sembra rispecchiare a pieno il tipo di profilo che vuole il Toro. Comunque intorno al nome di Pellegrini non sta orbitando solo il nome del club granata, ma anche quello della Lazio, nei biancocelesti si sta pensando a un possibile ritorno del terzino sinistro.