Continuano gli intrecci di mercato tra Torino e Rimini. Dopo che i granata hanno prelevato dalla società biancorossa il nuovo acquisto Haveri, gli emiliani hanno messo gli occhi su Pietro Passador, portiere della Primavera. Il classe 2003 è stato uno dei migliori nel suo ruolo nel corso dell’ultima stagione: in 33 presenze tra campionato e coppa, Passador ha tenuto la porta inviolata in ben 10 occasioni. Un’ulteriore prova di forza dopo l’incredibile annata a difesa dei pali dell’Union Clodiense Chioggia, club con cui il portiere ha totalizzato 21 clean sheet su 36 gare disputate. L’operazione prevedrebbe un prestito secco e in caso di buona riuscita accontenterebbe entrambe le parti: Il Torino perché garantirebbe a Passador di fare esperienza da titolare (gli emiliani hanno ceduto Zaccagno alla Torres); il Rimini perché si assicurerebbe le prestazioni di un portiere giovane e affidabile.